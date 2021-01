Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte entwenden Schilder am Corona-Impfzentrum

TrierTrier (ots)

Bisher Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Hinweisschilder an den Zufahrtswegen zum Corona-Impfzentrum in den Trierer Moselauen entwendet und ein weiteres Hinweisschild beschädigt. Eine Zeugin hatte den Diebstahl am Samstagmorgen, 9. Januar, festgestellt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurden sechs Schilder des Corona-Impfzentrums gestohlen. Dabei handelt es sich um Wegweiser, die an der Zufahrtsstraße zur Einfahrt des Impfzentrums hinter der Konrad-Adenauer-Brücke an dort aufgestellten Halterungen angebracht waren. Zudem wurde ein Hinweisschild des Wohnmobilstellplatzes beschädigt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651/9779-5210.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell