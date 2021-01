Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Die Lage in den Wintersportgebieten und Ausflugszielen hatte sich entspannt

Eifel/HunsrückEifel/Hunsrück (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende teilweise gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsämtern die Situation in den Wintersportgebieten und Ausflugszielen überprüft. Insgesamt ist die Situation ruhiger gewesen als an den Wochenenden davor. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei waren Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Trier am vergangenen Wochenende verstärkt in den Wintersportgebieten und bekannten Ausflugszielen in Eifel und Hunsrück unterwegs. Ziel war es, die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen und die teilweise chaotischen Verkehrssituationen der vergangenen Wochen zu unterbinden. Insgesamt verzeichneten die Dienststellen des Polizeipräsidiums zwar zum Teil starke Besucheraufkommen. So war in den Höhenlagen ein vermehrter "Schnee-Tourismus" festzustellen. Die Straßen- und Parkplatzsperrungen und die intensive Berichterstattung in den Medien hatte offenbar dazu geführt, dass die chaotischen Zustände auf den Zufahrtsstraßen am vergangenen Wochenende weitgehend ausblieben. Die Menschen zeigten überwiegend Verständnis für die Maßnahmen von Polizei und kommunalem Vollzugsdienst. So stellten die Einsatzkräfte kaum Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung fest. Im Bereich Börfink hatten allerdings uneinsichtige Autofahrer immer wieder die Straßenabsperrungen beiseite geräumt und waren in den gesperrten Bereich eingefahren, um dort zu parken. Eine Vielzahl von Bußgeldbescheiden von Polizei und kommunalem Vollzugsdienst war die Konsequenz. Auch im Prümer Bereich zeigte sich, dass Straßenabsperrungen ohne polizeiliche Präsenz häufig nicht akzeptiert wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell