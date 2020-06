Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leergut entwendet und randaliert

Lauterecken (ots)

Einbruch in ein kleines Lagerhaus am Bahnhof Lauterecken. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Personen unerlaubt Zutritt zu einem ehemaligen Bahnhäuschen. Es wurde anschließend Leergut entwendet und in der direkten Umgebung ein Spiegel sowie ein Mülleimer zerstört. Wer in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen in Bahnhofsnähe gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung zu setzen. |pilek

