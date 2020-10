Polizei Bochum

Witten 1.10 oder "110" - idealer Tag für eine Bewerbung bei der Polizei

Bochum (ots)

Heute ist der 1. Oktober - also der 1.10.

Für die Polizei sind das besondere Zahlen, nämlich die Notrufnumer "110" und ein idealer Tag, um sich für das duale Studium bei der Polizei noch schnell zu bewerben.

Alle Interessierten haben aber grundsätzlich noch bis zum 8. Oktober Zeit, auf der Bewerberseite www.genau-mein-fall.de die Weichen für ihre berufliche Zukunft zu stellen.

Sehr begehrt waren die Informationsveranstaltungen hier im Präsidium am Bergbaumuseum im großen Sitzungsaal. Auch die Veranstaltung am heutigen Spätnachmittag ist bereits ausgebucht. Wir haben uns über etwas mehr als 40 Interessierte gefreut.

An dieser Stelle möchten wir uns gerne für die Unterstützung des Kommissaranwärters Arda Akdeniz, welcher sich aktuell im zweiten Studienjahr an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen - Außenstelle Mülheim - befindet, bedanken.

Nach der Registrierung können wir gerne einen Beratungstermin nach Absprache vereinbaren. PHK Thomas Kaster und POKin Nicole Schüttauf sind zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 909-1025 und -1024 erreichbar.

