Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Bochum: Vier Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden

Bochum (ots)

Drei Bochumerinnen und ein Mann aus Viersen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag, 29. September, in Bochum-Hofstede leicht verletzt worden.

Eine 21-jährige Bochumerin war gegen 16.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Riemker Straße in Richtung Riemker Markt unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand kam sie kurz vor der Einmündung "In der Provitze" aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Das Auto stieß mit dem Wagen einer 26-jährigen Bochumerin frontal zusammen. Eine dahinter fahrende Bochumerin (28) konnte nicht mehr bremsen und fuhr wiederum auf das Fahrzeug der 26-Jährigen auf.

Alle drei Frauen sowie der Beifahrer der 21-Jährigen (23 Jahre, aus Viersen) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Riemker Straße wurde in Fahrtrichtung des dortigen Einkaufszentrums für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und über die Straße "In der Provitze" abgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

