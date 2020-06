Polizei Dortmund

POL-DO: Von jemandem der sich die Schuhe zuband, obwohl sie gar nicht offen waren

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0655 Polizeibeamte haben gestern (22.6.) einen Fahrraddieb festgenommen. Ein unnötiges Schuhe zubinden ließ die Beamten unter anderem genauer hinschauen.

Zivile Polizisten beobachteten gegen 16 Uhr im Bereich der Löwenstraße eine verdächtige Person. Der Mann stand in der Nähe von abgestellten Fahrrädern. Als Passanten vorbeigingen, bückte er sich, um sich die Schuhe zuzumachen. Jedoch waren die Schuhe schon zu. Ein Grund für die Beamten den Mann genauer zu beobachten. Zu Recht, wie sich später herausstellte. Als keine Passanten mehr zugegen waren, ging er zielgerichtet zu einem Fahrrad und rüttelte daran. Vergeblich, augenscheinlich hielt das Schloss. Er wandte sich ab und ging in Richtung Kupferstraße. Dort verschwand er in einem Hinterhof und so auch aus den Augen der Polizisten. Kurz darauf fuhr er mit einem Mountainbike aus dem Hof auf die Straße. Das Fahrrad hatte er augenscheinlich im Hinterhof gestohlen. Als die Beamten sich zu erkennen gaben, warf er das Fahrrad auf den Boden und versuchte zu Fuß zu flüchten. Vergeblich.

Die Beamten nahmen den 41-jährigen polizeibekannten Dortmunder fest. Besondere Haftgründe lagen nicht vor. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

