POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Hartheim: Wohnungseinbrecher entwenden Schmuck - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Sich Zugang zu einer Wohnung in der Belchenstraße in Hartheim verschafft haben zwei unbekannte Täter am Freitag, 08.11.2019, um circa 9.30 Uhr. Als die Einbrecher in der Wohnung auf eine Person trafen, ergriffen sie die Flucht. Die zwei Täter werden wie folgt beschrieben:

- beide männlich, einer mit dunkler Pudelmütze, der andere ebenfalls mit dunkler Pudelmütze mit weißem Muster

Entwendet wurde unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern, in der dunklen Jahreszeit besonders wachsam zu sein. Verdächtige Wahrnehmungen sollten sofort über die 110 der Polizei mitgeteilt werden. Sinnvoll ist außerdem eine Absicherung des eigenen Zuhauses durch den Einbau von robusten Türen und Fenstern. Generell gilt: Je länger ein Einbrecher benötigt, um eine Wohnung oder ein Haus zu öffnen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von dem Unterfangen ablässt.

