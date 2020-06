Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0643

Nach einem Einbruch in eine Schule im Stadtteil Wambel sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag (21.) auf Montag (22. Juni) gewaltsam Zutritt zu verschieden Räumlichkeiten an der Akazienstraße. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 6.45 Uhr entwendeten sie aus einem Raum im Erdgeschoss einen Fernseher.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht und/oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell