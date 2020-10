Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannte entwendeten Autositze und Navigationsgerät in Vilich-Müldorf - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

In der Zeit von Montag (19.10.2020), 19:00 bis Dienstag (20.10.2020), 20:37 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen VW Tuareg in Vilich-Müldorf auf und entwendeten daraus die Vordersitze und ein fest eingebautes Navigationssystem. Der Wagen war im Tatzeitraum im Innenhof einer Wohnanlage in der Mühlenbachstraße geparkt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat nach der Spurensicherung an dem Fahrzeug die weiteren Ermittlungen übernommen. Wem im Bereich des Tatortes im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

