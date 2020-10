Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Niederdollendorf: Wohnungseinbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag (20.10.2020) zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Petersbergstraße ein.

Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher auf die rückwärtig gelegene Terrasse und hebelten ein Fenster auf. Im Haus wurden die Räume gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit erbeutetem Schmuck und Bargeld unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen. Zum bundesweiten Aktionstag des Einbruchschutzes am Sonntag, 25.10.2020, bieten die Präventionsexperten vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein dreitägiges Beratungsprogramm zum wirksamen Einbruchschutz an - coronabedingt nicht in Form von Gruppenberatungen oder -vorträgen, sondern über das Telefon oder unter Beachtung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause. Die Einbruchschutzberater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz bitten alle Interessierten um vorherige Anmeldung unter der Service-Nummer 0228 15-7676 oder über E-Mail: Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

