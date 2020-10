Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Trickdiebe bestehlen Seniorin - Vorsicht vor falschen Handwerkern!

Bonn (ots)

Eine 94-jährige Frau wurde am Dienstag (20.10.2020) in der Bonner Nordstadt Opfer von Trickdieben. Dabei gab sich ein Unbekannter gegenüber der Frau am Mittag als angeblicher Mitarbeiter des Wasserwerkes aus. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zu der Wohnung der Seniorin, um dort die Wasserhähne überprüfen zu wollen. Während der Mann die 94-Jährige im Badezimmer wenige Minuten ablenkte, betrat vermutlich ein zweiter Täter die Wohnung und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nachdem der vermeintliche Handwerker seine "Überprüfung" beendet hatte, verabschiedete er sich. Wenige Minuten später bemerkte die Frau den Diebstahl von Bargeld und Schmuck aus ihrem Schlafzimmer.

Trickdiebe versuchen immer wieder an die Ersparnisse meist von älteren Menschen zu gelangen. Unter verschiedenen Vorwänden bitten die Täter um Einlass in die Wohnungen ihrer Opfer, um sie dann in einem unbeobachteten Moment zu bestehlen. Mal geben die Täter vor, eine Nachricht für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen oder aber man bittet um ein Glas Wasser. Gerne geben die Diebe auch wie in diesem Fall vor, Leitungen in der Wohnung als angebliche Mitarbeiter eines Wasserversorgers überprüfen zu müssen.

Die Bonner Polizei warnt vor den Machenschaften der Trickdiebe und appelliert:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern!

