Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Celle (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann aus Celle hat sich am Sonntagabend bei einem Fahrradsturz schwere Verletzungen zugezogen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer war auf dem Radfahrstreifen der Fuhrberger Straße in Richtung Stadt unterwegs, als er unvermittelt zu Fall kam. Eine Augenzeugin kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um den blutenden Mann. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Radfahrer alkoholisiert. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell