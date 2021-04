Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 114 vom 24.04.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - Versuchter Einbruchdiebstahl

Am Freitag, 23.04.2021 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:20 Uhr versuchten bislang Unbekannte die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf der Geilenkirchener Straße aufzubrechen.

Heinsberg-Dremmen - SB-Waschboxen aufgebrochen

Zwischen 21:00 Uhr und 21:20 Uhr brachen am Donnerstag, 22.04.2021 bislang unbekannte Täter mehrere SB-Waschboxen auf der Straße Am Weidenhof auf. Aus den Waschboxen wurden die darin befindlichen Geldkassetten entwendet.

Hückelhoven - Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, 22.04.2021 in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:15 Uhr in eine Wohnung auf dem Saarweg einzudringen.

