Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Treppe von Unbekannten beschädigt

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am 19. April (Montag) stellten Zeugen zum wiederholten Mal Beschädigungen an einer Treppe am Wildauer Platz fest, die zum Einkaufzentrum am Landabsatz führt. Seit geraumer Zeit werden die Stufen immer wieder durch unbekannte Täter beschädigt. Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Hückelhoven, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden. Hinweise können auch über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg, über den Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis übermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell