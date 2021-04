Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Garagentor aufgebrochen

Wassenberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (23. April), zwischen 21.30 Uhr und 3.30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage am Loher Weg ein. Sie durchwühlten die Garage und entwendeten eine Vielzahl an Werkzeugen sowie eine Musikanlage.

