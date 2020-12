Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: einsatzreicher Vormittag - über 45 Einsätze im Rettungsdienst und Brandschutz - viele parallele Ereignisse

RatingenRatingen (ots)

Ratingen, Stadtgebiet, 7:00 Uhr - 14:00 Uhr

Von der Vorfesttagsstimmung der anstehenden Weihnachtstage war am heutigen Vormittag auf den Wachen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Ratingen nichts zu spüren. In der Zeit bis zum frühen Nachmittag rückten die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Brandschutz mehr als 45mal aus. Zu den insgesamt sechs bis 14 Uhr stattgefundenen Einsätzen des Brandschutzes in Kombination mit dem Rettungsdienst zählten unter anderem Not- & Unfälle auf den Autobahnen rund um Ratingen. Ferner galt es bei innerstädtischen Notfalleinsätzen den Rettungsdienst zu unterstützen oder die Gefährdung durch einen Baum oder ausgelaufenes Öl auf den Straßen zu beheben.

Die Strategie der gleichen Ausstattung von Fahrzeugen der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr zeigte sich heute mehrmals in nahezu parallelen Ereignissen erneut erfolgreich. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten bei einsatzbedingter Abwesenheit der beruflichen Kräfte offene Einsätze ohne qualitative Einbußen in puncto Personalstärke oder Materialvorhaltung wahrnehmen.

Die Anzahl der Rettungsdiensteinsätze erreichte mit über 40 Stück ebenfalls ein Hoch an diesem Vormittag. Derzeit ist ein Abklingen der Einsatzhäufigkeit spürbar, so dass sich vielleicht doch noch ein besinnlicher Vorweihnachtsabend einstellt. (D. Roßmeier)

