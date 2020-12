Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schwerer Verkehrsunfall in der Innenstadt - Feuerwehr Ratingen im Einsatz

RatingenRatingen (ots)

Ratingen-Mitte, Poststraße/Freiligrathring, 13:33 Uhr, 18.12.20

Die Feuerwehr Ratingen wurde um 13:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass zwei PKW aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich Poststraße/Freiligrathring miteinander kollidiert waren. Ein Fahrzeug wurde durch den starken Aufprall auf die Seite geschleudert. Glücklicherweise war niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt. Vom Rettungsdienst wurden zwei verletzte Personen versorgt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich durch die Polizei großräumig abgesperrt, was zu einer starken Beeinträchtigung des Verkehrs führte.

Im Einsatz waren neben Einheiten der Berufsfeuerwehr auch der Löschzug Mitte, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen

Jan Neumann

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102-55037905

E-Mail: jan-hendrik.neumann@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell