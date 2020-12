Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall auf der Autobahn A 44 PKW geriet ins Schleudern

Ratingen, BAB 44, 16.12.2020, 21:48 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 18-jähriger Fahrer mit seinem PKW auf der Autobahn A 44 in Fahrtrichtung Velbert, kurz hinter dem Tunnel Reichswaldallee ins schleudern, krachte in die Leitplanken und kam mitten auf der Autobahn zum stehen. Der Fahrer wurde dabei schwer und sein Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst der Stadt Ratingen medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Währen der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr musste die Autobahn für ca 1 Stunde in Fahrtrichtung Velbert gesperrt werden.

