Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Körperverletzung , gibt es Zeugen?

Rastatt (ots)

Die Hintergründe einer Auseinandersetzung im Außenbereich einer Gaststätte in der Karlstraße sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll ein 28-Jähriger von mehreren männlichen Personen geschlagen worden sein, die sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernten. Eine genaue Befragung des Geschlagenen scheiterte an dessen starker Alkoholisierung. Mögliche Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung.

/ph

