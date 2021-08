Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Überschlagen

Schwanau, Allmannsweier (ots)

Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Allmannsweierer Hauptstraße zugetragen hat. Ein 21-Jähriger war mit seinem Nissan von der Dr.-Martin-Herrenknecht-Straße nach rechts in die Allmannseierer Hauptstraße eingefahren. Hierbei missachtet er mutmaßlich die Vorfahrt eines aus Allmannsweier in Richtung Autobahn fahrenden Hyundai einer 25-Jährigen. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto der jungen Frau und kam auf dem Radweg neben der Straße auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Beide Fahrzeuglenker kamen mit leichten Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik. Da beim mutmaßlichen Unfallverursacher eine Cannabis-Beeinflussung festgestellt wurde, ordneten die Polizeibeamten aus Lahr die Entnahme einer Blutprobe an. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Den jungen Mann erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

