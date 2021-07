Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen für Verkehrsunfall gesucht

Gronau (ots)

Am Freitag kam ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Ochtrup gegen 15.20 Uhr im Kreisverkehr "Enscheder Straße/Buterlandstraße" von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Er gab an, er habe ausweichen müssen, weil ihm durch den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens die Vorfahrt genommen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

