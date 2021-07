Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zweiter Zigarettenautomat aufgebrochen

Borken (ots)

Wir berichteten bereits über einen in der Nacht zum Freitag aufgebrochen Zigarettenautomaten am Dülmener Weg. In derselben Nacht war auch auf der Duesbergstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

