Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrunkener Autofahrer fährt gegen Ampelmast und flüchtet

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Aalten/NL gegen 05.15 Uhr die Schwanenstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Schwanenstraße/Werther Straße/Westend kollidierte er mit einem Ampelmast. Der Mast brach und der Pkw kam auf der Straße Westend zu Stillstand. Ein Zeuge, der auf den bereits qualmenden und beschädigten Pkw aufmerksam wurde, hielt und sprach den Fahrer an. Dieser setzte aber seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Polizeibeamte entdeckten den Pkw kurz darauf auf dem Nordwall. Der Pkw stand und der 22-Jährige versuchte, die aus dem Motorraum schlagenden Flammen mit einem Pullover zu ersticken. Der Polizeibeamte forderte ihn auf, sich aus dem Gefahrenbereich zu begeben und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr erschien und nahm Nachlöscharbeiten vor. Da der 22-Jährige erheblich alkoholisiert war, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

