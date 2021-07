Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter eines Parkplatzunfalls gesucht

Bocholt (ots)

Am Freitagmorgen fuhr eine Autofahrerin auf dem Edeka-Parkplatz am Willi-Pattberg-Ring beim Ausparken gegen ein anderes Auto. Sie fuhr zunächst weiter und gab den Vorfall später bei der Polizei zu Protokoll. Angaben zu dem anderen Auto kann sie nicht machen. Die Unfallzeit liegt zwischen 09.30 und 10.00 Uhr. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

