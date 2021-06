Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Industriestraße 1a, Automatenaufbruch beim SB-Wasch

Unbekannte/r Täter brach/en in der Nacht zum 05.06.2021 einen Automaten an einem SB-Sauger der Waschstraße an der Industriestraße 1a in Ascheberg auf. In dem Automaten, welcher lediglich Wertmarken annimmt, wurden die Wertmarken zum Teil zurückgelassen. Am Automaten entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

