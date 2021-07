Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geldkassette aus einem Automaten gestohlen

Borken (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Borken einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Tat spielte sich am Dülmener Weg ab. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern, die Geldkassette aus dem Automaten zu stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell