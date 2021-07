Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kunstwerk mutwillig angegangen

Bocholt (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt eine Statue. Das Kunstwerk hatte auf dem Innenhof des Gymnasiums am Hemdener Weg gestanden. Es nahm durch den Fall von Vandalismus erheblichen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

