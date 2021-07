Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

Ahaus (ots)

In Ahaus-Graes ist es am Freitagmittag im Bereich der Bauerschaft Brink zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Rettungsarbeiten dauern an. Es kann zu Verkehrsstörungen auf dem Ahaus-Enscheder-Damm (L560) kommen. Es wird nachberichtet.

