Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Kollision im Kreisverkehr leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Donnerstag in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 31-jährige Gronauerin war gegen 18.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Gronauer Straße in Richtung Gronau unterwegs, von der sie in den Kreisverkehr Hauskamp/Gronauer Straße/Hofkamp einfuhr. Dabei kam es zur Kollision mit dem 15-Jährigen. Dieser war im Kreisverkehr aus Richtung Hofkamp in Richtung Hauskamp unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Gronauer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

