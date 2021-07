Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher stehlen Computer

Gronau (ots)

Eingedrungen sind Unbekannte am Mittwoch in ein Wohnhaus in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Bischof-Höting-Straße, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten einen Laptop der Marke Apple vom Typ Mac Book. Ob darüber hinaus etwas fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 16.00 Uhr und 17.15 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell