Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch/ Lebensmittelautomat massiv beschädigt

Kleve (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. Juli 2021) gegen 03.30 Uhr die Geldkassette an einem Lebensmittelautomaten zu entfernen. Der Automat steht vor einem Imbiss auf dem Gelände eines großen Baumarktes am Klever Ring. Die Täter versuchten mit massiver Gewalt durch den Zahlscheinmechanismus an die Geldkassette zu gelangen. Die Verkleidung hielt aber stand und die Täter flüchteten ohne Beute zu machen in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

