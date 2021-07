Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Straelen-Auwel (ots)

Eine 28-jährige Frau aus Geldern überquerte Sonntagnacht (11. Juli 2021) gegen 02 Uhr mit ihrem Pedelec die Kreuzung Holter Straße/ An der Molkerei und fuhr weiter auf dem nicht weiter benannten Weg in Richtung Walbeck, als ein unbekannter Autofahrer von der Holter Straße nach links in den nicht benannten Weg einbog und beim Vorbeifahren die Pedelecfahrerin streifte. Die 28-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Walbeck. Bei dem Auto soll es sich um ein Familienauto, z.B. Caddy, oder Touran, handeln. Hinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug und dem Fahrer nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell