Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsdelikt

Issum (ots)

Am letzten Schultag (02. Juli 2021) gegen 07.40 Uhr kam es in Issum vor der dortigen Grundschule, Weseler Straße, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Eine 51-jährige Frau aus Issum fuhr in ihrem Auto von der Querstraße kommend in Richtung Grundschulparkplatz. Als sie die dort befindliche Fahrbahnverengung passierte, blockierte ein unbekannter Autofahrer von der anderen Seite die Straße und hinderte sie so an der Weiterfahrt. Erst nach mehrmaligen Aufforderungen setzte der Unbekannte schließlich zurück und die Issumerin konnte ihre Fahrt unter Beleidigungen des unbekannten Fahrers fortsetzen. Der Unbekannte soll circa 40 Jahre alt sein, kurze Haare und eine ovale Kopfform haben. Auf dem Oberarm trug er ein Tribal Tattoo. Zudem hatte er ein Kind auf dem Beifahrersitz eines dunkelblauen Wagens sitzen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzungen gesehen haben und Hinweise zum unbekannten Fahrer bzw. dem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (as)

