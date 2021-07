Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Geparkter 1er BMW beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag (12. Juli 2021) zwischen 15.30 Uhr und 16.25 Uhr am Parkring in Emmerich einen abgestellten 1er BMW. Der seitlich am Fahrbahnrand stehende BMW wurde durch den Unbekannten vorne links beschädigt. Anschließend verließ der Autofahrer unerlaubt die Unfallstelle in nicht bekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

