Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1811) Verkehrsunfall in Ammerndorf - eine Person schwer verletzt

AmmerndorfAmmerndorf (ots)

Am Montagnachmittag (14.12.2020) ereignete sich auf der Staatsstraße 2245 bei Ammerndorf (Lkrs. Fürth) ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 56-jährige Frau wurde schwer verletzt.

Die Frau war gegen 17:00 Uhr auf der ST2245 von Großhabersdorf kommend in Richtung Zirndorf unterwegs. An der Abzweigung nach Ammerndorf bremste die vorausfahrende Fahrerin eines VW Golf vor einer roten Ampel ihr Fahrzeug ab. Dies bemerkte die 56-Jährige offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Audi A2 von hinten auf den Pkw auf. Der VW wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam hier zum Stehen. Das Fahrzeug der 56-Jährigen rollte noch über 100 Meter weiter und kollidierte schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Audi A5. Die mutmaßlich alkoholisierte 56-jährige Fahrerin des Audi A2 erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die übrigen Unfallbeteiligten - die 28-jährige Fahrerin des VW Golf sowie die drei Insassen des entgegenkommenden Audi A5 - wurden zur Abklärung etwaiger Verletzungen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde über den Ortskern Ammerndorf an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Neben Kräften der freiwilligen Feuerwehren Ammerndorf und Cadolzburg sowie des Rettungsdienstes waren Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf am Einsatz beteiligt.

Marc Siegl/n

