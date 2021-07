Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Bauwerkzeug von Pritschenwagen entwendet

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (09.07.2021), 17:00 Uhr bis Samstag (10.07.2021), 07:00 Uhr entwendeten Unbekannte von der Ladefläche eines am Mittelweg geparkten Pritschenwagens einen neuwertigen Stampfer zur Bodenverdichtung.

Der Stampfer war zur Tatzeit mit Kette und Schloss am Fahrzeug befestigt. Die Diebe ließen Kette und Schloss am Tatort zurück und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell