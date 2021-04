Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann hält Polizei auf Trab (25.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Mehrfach hat ein amtsbekannter Mann die Polizei in Donaueschingen am Sonntagnachmittag beschäftigt. Ein 35-Jähriger hatte sich gegen 14 Uhr mit einem Taxi von Stuttgart nach Donaueschingen fahren lassen. Da er die Fahrtkosten in Höhe von knapp 300 Euro nicht bezahlen konnte, erstattete der geprellte 52-jährige Taxifahrer Anzeige. Gegen 20 Uhr betrat der mittlerweile betrunkene Mann eine Tankstelle in der Dürrheimer Straße, obwohl er dort Hausverbot hat. Er nahm eine Schnapsflache aus einem Regal und trank diese sofort leer, obwohl er auch hier nicht bezahlen konnte. Da er der Aufforderung einer Mitarbeiterin, das Gebäude zu verlassen, nicht nachkam, verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten mussten den stark Betrunkenen in Gewahrsam nehmen. Da sie bei ihm noch zwei weitere Flaschen Alkohol fanden, die er aus dem Verkaufsraum mitgehen ließ, wird gegen den Mann wegen Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruch und Diebstahl ermittelt.

