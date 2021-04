Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer lebensgefährlich verletzt (24.04.2021)

(Schonach / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Am Samstag, 18.32 Uhr befuhr ein 70-jähriger Autofahrer die L 109 von Schonach in Richtung Elzach. Nach dem Ortsausgang kam der aus der Ortenau stammende Fahrzeugführer in einer Linkskurve aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn und blieb nach einer Streifkollision mit einem Baum auf dem Dach liegen. Der eingeklemmte Fahrzeuglenker musste von der Feuerwehr Schonach aus dem Auto geborgen werden. Der ebenfalls vor Ort befindliche Rettungshubschrauber verbrachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum. Die L 109 war während der Unfallaufnahme für 1 Stunde beidseitig für den Fahrverkehr gesperrt. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier St. Georgen/Schw. unter der Tel.-Nr.: 07724/949500 in Verbindung setzen.

