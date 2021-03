Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vorsätzliche einfache Körperverletzung

49661 Cloppenburg; Fr., 26.03.2021 22:15 h Ein 34jähriger beleidigt mehrfach seine Ex-Partnerin (28 Jahre alt) und versucht sie mehrmals zu schlagen. Sie flüchtet in ein Zimmer, sperrt sich ein und ruft die Polizei. Der 34jährige Beschuldigte kommt der anschließenden Wegweisung der Polizei nicht freiwillig nach, so dass er aus die Wohnung geführt werden musste. Hierbei widersetzt der Beschuldigte sich den polizeilichen Maßnahmen, so dass neben der Körperverletzungsanzeige auch noch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gestellt wird. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet und der Beschuldigte musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. 202100350427

Führen eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung eines berauschenden Mittels Cloppenburg, Bodenseestraße - Fr., 26.03.2021 19:30 h Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Betroffene (20 Jahre aus Cloppenburg) einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führt, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest verläuft positiv auf Kokain. Blutprobe entnommen. Weiterfahrt untersagt. 202100349942

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Emstek (Hoheging) - B 213 - Fr, 26.03.2021 22:05 h Ein VW Bulli (vermutlich T5) fuhr von der Baumwegstraße auf die B213 in Fahrtrichtung Ahlhorn auf. Kurz darauf geriet er auf die Gegenfahrbahn, so dass er den entgegenkommenden Pkw, Audi A6, braun, linksseitig touchierte. Der Fahrer aus dem Emsland versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro an seinem Fahrzeug nicht verhindern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 zu melden. 202100350076

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Cloppenburg, Pingel-Anton, Parkplatz eines Verbrauchermarktes Fr., 26.03.2021 15:35 h bis 19:50 h

Im oben genannten Zeitraum wurde auf dem Parkplatz offensichtlich beim Ausparken ein PKW Peugeot, Expert (Farbe weiß/blau), von einem unbekanntem Fahrzeug angefahren, so dass an der Beifahrertür ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 zu melden. 202100350077

