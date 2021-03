Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 26./27.03.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - OT Ramsloh- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag den 26.03.2021, gegen 21:04h, befuhr eine 31-jährige Barßelerin mit ihrem Pkw die Marktstraße in 26683 Ramsloh. Plötzlich und unvermittelt springt eine männliche Person vom Fußweg auf die Straße direkt vor den Pkw der 31-jährigen. Nur durch eine Gefahrenbremsung kann die Fahrzeugführerin einen Zusammenstoß vermeiden. Die männliche Person schreit die Fahrzeugführerin an und versucht den Pkw zu beschädigen. Dieses misslingt jedoch. Anschließend entfernt sich die männliche Person in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei im Saterland (04498923770) oder der Polizei Friesoythe (0449193160) in Verbindung zu setzen.

Saterland -OT Ramsloh- Körperverletzung

Am Freitag den 26.03.2021, gegen 21:28h, kommt es in der Friedhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Ein 46-jähriger erkennt die Situation und stellt einen 22-jährigen Lastruper zur Rede. Dieser schlägt daraufhin dem 46-jährigen gegen den Hals. Der 22-jährige kann zunächst flüchten, kann aber im Verlauf der Nahbereichsfahndung durch Polizeikräfte des PK Friesoythe gestellt werden.

Friesoythe- Sachbeschädigung

Am Donnerstag den 25.03.2021, gegen 19:30h, beschädigt ein bislang unbekannter Täter die Überwachungskamera einer Verkaufshütte für Eier am der Altenoyther Straße. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (0449193160) in Verbindung zu setzen.

