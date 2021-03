Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand von Mülltonnen

Zwischen Donnerstag, 25. März 2021, 20.00 Uhr und Freitag, 26. März 2021, 08.00 Uhr kam es im Pirolweg zum Brand von zwei Mülltonnen. Ein Lohner entdeckte am Morgen die beiden ausgebrannten Abfallbehälter. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Lohne - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Donnerstag, 25. März 2021, 17.00 Uhr und Freitag, 26. März 2021, 07.00 Uhr kam es an einer Schule in der Straße Hilge Beuken zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte mehrere Bewegungsmelder einer Sporthalle. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Mühlen - Verkehrsunfall

Am Freitag, 26. März 2021, kam es gegen 07.55 Uhr an der Einmündung der Straße Köttermoor zur Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte nach links in die Straße Köttermoor abbiegen. Hierbei übersah er einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Steinfeld, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Steinfelder sich überschlug und in der Berme zum Stillstand kam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell