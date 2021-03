Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Mit Lkw kollidiert und in Zaun gekracht

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall in der Merkurstraße ist am Dienstag ein 77-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Vom Opelkreisel kommend wechselte der Fahrer eines Lastwagens die Fahrspur. Dabei übersah der 36-jährige Kraftfahrer den Wagen des 77-Jährigen. Die Fahrzeuge touchierten sich. Das Auto des Seniors drehte sich um die eigene Achse, krachte nochmals gegen den Lkw und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Zaun. Bei dem Unfall erlitt der 77-Jährige leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung durch den alarmierten Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Weil sein Auto nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt. Der beschädigte Lastwagen konnte weiterfahren. Den gesamten Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro. Die Beamten nahmen den Unfall auf. |erf

