POL-PPWP: Automatenknacker ergreift die Flucht

Kaiserslautern (ots)

Beim Versuch einen Zigarettenautomaten in der Sturmstraße aufzubrechen, ist in der Nacht zum Mittwoch der Täter gestört worden. Kurz nach 2 Uhr bemerkte ein Anwohner den Automatenknacker. Der Verdächtige flüchtete auf einem Fahrrad. Nach Zeugenangaben war der Mann mit einer blauen Jeanshose, einem roten Kapuzenpulli und einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Täter trug Turnschuhe. An seinem Mountainbike war eine hellgrüne Schrift am Rahmen auffällig. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

