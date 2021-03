Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brennholz gestohlen - Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Rund fünf Festmeter Brennholz haben Unbekannte in Dansenberg gestohlen. Das Holz lagerte neben dem asphaltierten Weg, in der Verlängerung der Eckstraße. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe das Holz noch vor Ort klein sägten. Sägespäne am Lagerplatz auf dem Weg zum Fernsehturm deuten darauf hin. Der Schaden wird auf etwa 270 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen Sonntag, 21. Februar, und Montag, 8. März, Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeuge geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell