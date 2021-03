Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW rast durchs Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Ein dunkler BMW ist am Montagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchs Stadtgebiet gerast. Das Auto war kurz vor 20 Uhr durch überlaute Motorgeräusche in der Burgstraße aufgefallen. Der Fahrer ließ durch mehrmaliges Gasgeben den Motor laut aufheulen. Mit Vollgas raste der Unbekannte durch die Maxstraße, über die Ludwigstraße und durch die Mainzer Straße stadtauswärts davon. An der Ampelkreuzung am Kaiserbrunnen missachtete der Fahrer das Rotlicht. Eine Fahndung nach dem Wagen verlief erfolglos. Die Polizei bittet daher um Hinweise. Wem ist ein dunkler BMW am Montagabend im Stadtgebiet aufgefallen? Möglicherweise handelt es sich um ein Modell der 5er-Reihe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

