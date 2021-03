Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter von Pardeck geworfen

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich drei Jugendliche haben am Montagabend einen E-Scooter von einem Parkdeck des Altstadtparkhauses am Rittersberg geworfen. Ein Zeuge beobachtete, wie sie das Gefährt vom obersten Deck in die Tiefe fallen ließen. Der E-Scooter schlug auf der Straße auf und wurde beschädigt. Von den Verdächtigen ist bekannt, dass einer von ihnen eine weiße Kopfbedeckung trug, eine weitere Person trug eine tarnfarbene Weste und die dritte war dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtigen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell