Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto fängt Feuer

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17:15 Uhr über ein brennendes Auto in der Trippstadter Straße informiert. Der Halter des Wagens und sein Sohn waren in Richtung Zollamtstraße unterwegs, als die beiden eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums wahrnahmen. Sie hielten an und verließen sofort das Fahrzeug, aus dem bereits Flammen schlugen. Ein vorbeifahrender Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr erkannte die Situation sofort und kam mit einem Feuerlöscher zur Hilfe. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, konnte so der Brand gelöscht werden und der Schaden am Wagen gering gehalten werden. Es wird vermutet, dass die Ursache für das Feuer ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein dürfte. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell