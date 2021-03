Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Verwüstung

Frankenstein/Kaiserslautern (ots)

Wie Vandalen haben sich Einbrecher am Montag in Frankenstein benommen. Unbekannte Täter drangen zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße ein. In dem Haus verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss und hinterließen hier eine Spur der Verwüstung: Papiere wurden zerrissen und die Schnipsel auf dem Boden verteilt, Mehl-Packungen ausgeleert und rohe Eier auf den Boden geworfen. Gestohlen wurden ein Flachbildschirm, eine Jacke und mehrere Flaschen Wein. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die am Montag zwischen 10 und 20.30 Uhr eine Beobachtung gemacht haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der unten angegebenen Telefonnummer mit der Kripo in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Gescheitert sind Einbrecher unterdessen im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach. Am Montagnachmittag stellte eine Anwohnerin der Straße Metzenäcker fest, dass Unbekannte versucht haben, über die Terrasse ins Haus einzudringen. Es gelang den Tätern aber nicht, das ausgesuchte Fenster aufzuhebeln. Gestohlen wurde nichts; zurück blieb der angerichtete Sachschaden am Fenster.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei melden. |cri

