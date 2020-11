Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auto prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Ein Auto ist am Montagabend, 02.11.2020, auf der Verbindungsstraße zwischen dem Albtal und Schadenbirndorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 24 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig ins Krankenhaus. Gegen 21:40 Uhr war der Mann mit seinem VW in einer Kurve nach links geraten. Das Auto fuhr ein Stück im Straßengraben, bevor es mit einem Baum kollidierte. Der Schaden am Auto liegt bei rund 3000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell