Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Geschäftsstelle

Hamm-Heessen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (3. Oktober), im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 6 Uhr, brachen Unbekannte in die Geschäftsstelle der Waldbühne Heessen auf dem Gebrüder-Funke-Weg ein. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster im ersten Obergeschoss des Objektes aufhebelten. In dem Geschäftsraum wurde eine Barkasse aufgebrochen und ein Tresor entwendet, der gegen 14.30 Uhr am Rande des Heessener Waldes wieder aufgefunden werden konnte. Die Eindringlinge erlangten unter anderem Bargeld als Beute. Zeugenhinweise liegen nicht vor, werden aber von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (es)

